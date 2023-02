Grecia, al via la produzione di cannabis terapeutica: “È l’impianto più grande d’Europa”

Il primo impianto di produzione di cannabis terapeutica in Grecia è stato inaugurato a Examilia, a Corinto. Adonis Georgiadis, Ministro greco per lo Sviluppo e gli Investimenti, ha definito la giornata storica sottolineando che la cannabis sarà “un prodotto che saremo in grado di esportare in tutta Europa, perché questa fabbrica può effettuare esportazioni enormi verso tutti i principali Paesi europei”.

Da quanto racconta Greek Reporter il ministro greco ha rivelato che anche gli stranieri potranno usare la cannabis terapeutica in Grecia e che saranno autorizzati ad acquistarla attraverso le farmacie, “con l’unica condizione di avere una prescrizione del medico”.

L’impianto per la produzione di cannabis terapeutica in Grecia

L’impianto è stato messo a punto da Tikun Europe, filiale della israeliana Tikun Olam, con il Ceo Nikos Beis che ha dichiarato che la fabbrica è il più grande impianto farmaceutico del settore in Europa. “Con l’entrata in funzione dello stabilimento di Tikun Europe inizia una nuova era per il nostro Paese, che apre la strada alla Grecia per diventare uno dei principali attori nel campo della produzione e dell’esportazione di prodotti a base di cannabis terapeutica”.

Secondo l’azienda l’impianto può produrre prodotti finiti di cannabis terapeutica in varie forme farmaceutiche e le piante saranno coltivate secondo protocolli rigorosi che garantiranno la conservazione delle caratteristiche uniche delle piante madri alle generazioni future.

Cannabis terapeutica in Grecia: 10 tonnellate l’anno per attrarre investimenti

L’azienda punta all’avvio immediato della coltivazione nell’unità di serra integrata verticalmente, con una superficie di 21mila metri quadri e una capacità produttiva annua che può raggiungere la quantità di 10 tonnellate di fiori secchi.

La Grecia si aspetta enormi investimenti nella produzione di cannabis terapeutica, che il governo spera possano aggiungere fino a 1,5 miliardi di euro (1,67 miliardi di dollari) all’anno alle entrate statali, ha dichiarato recentemente Georgiadis alla testata greca. “L’obiettivo è che la Grecia diventi il primo Paese europeo nella produzione di cannabis terapeutica. L’ambiente greco è favorevole a questa particolare pianta e pensiamo che avremo un vantaggio naturale”.

Tikun Olam: l’azienda israeliana che punta a rifornire l’Europa

Va sottolineato che l’azienda madre, l’israeliana Tikun Olam, già da tempo sta puntando sulla produzione e sull’export internazionale di cannabis medica. Nell’estate del 2022 infatti ha ottenuto il certificato EU-GMP per esportare Cannabis Medica in Europa e, grazie all’accordo stretto con l’azienda tedesca Fette Pharma esporta cannabis medica in Germania, Austria e Svizzera.

