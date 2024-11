Cannabis per l'epilessia: benefici ed evidenze scientifiche

Una nuova pubblicazione inglese fa il punto su cannabis ed epilessia analizzando 100 studi clinici

"Dato che la cannabis medica continua a dimostrare la sua efficacia nel trattamento dell'epilessia in molti pazienti, questa guida è fondamentale per promuoverne l'accettazione e migliorare l'accesso per i pazienti che ne hanno più bisogno".

È così che il professore Mike Barns, autore insieme a Hannah Deacon e Varinder Kaur di "Medical Cannabis & Epilepsy" (Cannabis Medica & Epilessia, nda) descrive questa review della letteratura scientifica con l'analisi di quasi 100 studi clinici in materia.



L'idea alla base del testo è quella di mettere a disposizione una risorsa fondamentale per i professionisti sanitari, i pazienti e gli enti regolatori che cercano una comprensione più approfondita dell'uso della cannabis terapeutica, in particolare nei pazienti con epilessia farmaco-resistente.

Gli argomenti chiave trattati includono un'introduzione dettagliata a tipi, cause e sintomi dell'epilessia; come i cannabinoidi modulano i percorsi cerebrali per ridurre le crisi; l'utilizzo del CBD e le prove che sull'uso del THC nell'epilessia pediatrica, oltre alle potenziali interazioni tra canabinoidi e farmaci per l'epilessia.

Cannabis ed epilessia attraverso l'analisi di 100 studi clinici

Barnes, co-fondatore di Maple Tree Consultants e primo medico a ottenere una licenza per prescrivere cannabis nel Regno Unito, ha commentato: "Questa pubblicazione offre una risorsa essenziale per i medici, riunendo quasi 100 sperimentazioni cliniche, studi del mondo reale e casi clinici sull'uso della cannabis nel trattamento dell'epilessia. Raccogliendo queste ampie prove, forniamo una solida base per i professionisti sanitari per prendere decisioni informate sull'efficacia e la sicurezza dei prodotti medicinali a base di cannabis".

Hannah Deacon, co-fondatrice di Maple Tree Consultants, la cui campagna ha portato i dottori del figlio Alfie a ricevere la prima licenza per prescrivere il fitocomplesso i cannabis tramite il SSN, ha affermato: "Per la prima volta, questa pubblicazione riunisce le prove complete di cui i professionisti sanitari hanno bisogno per supportare meglio i bambini e le famiglie colpiti da epilessia. La vita di mio figlio Alfie è stata completamente trasformata dalla cannabis terapeutica, passando da centinaia di crisi al mese a una vita più piena e felice. Il suo percorso è il motivo per cui sono così appassionata nel sostenere i bambini con epilessia refrattaria. Spero davvero che questa pubblicazione apra le porte a molte altre famiglie, fornendo ai medici i dati di cui hanno bisogno per prendere decisioni informate e migliorare l'accesso a questo trattamento che cambia la vita".