Cannabis in UK: centinaia di famiglie costrette al mercato nero per curare l'epilessia infantile

Lo rivela un report della Medcan Family Foundation che ha evidenziato che quasi 400 famiglie stanno acquistando prodotti a base di cannabis da fonti non regolamentate

Nel Regno Unito, nonostante la legalizzazione della cannabis medica nel 2018, molte famiglie si trovano costrette a ricorrere al mercato illegale per trattare l'epilessia resistente ai farmaci nei loro figli. Un rapporto della Medcan Family Foundation ha evidenziato che quasi 400 famiglie stanno acquistando prodotti a base di cannabis da fonti non regolamentate, esponendo i loro bambini a potenziali rischi legati a prodotti contaminati e dosaggi non controllati.

La legalizzazione della cannabis medica nel Regno Unito

Nel novembre 2018, il Regno Unito ha legalizzato l'uso medico della cannabis, consentendo ai medici specialisti di prescrivere prodotti a base di cannabis per condizioni specifiche, tra cui l'epilessia resistente ai trattamenti convenzionali. Tuttavia, l'accesso a queste terapie attraverso il Servizio Sanitario Nazionale (NHS) è rimasto limitato, con meno di cinque bambini che hanno ottenuto una prescrizione per medicinali a base di cannabis non autorizzati.

Le difficoltà nell'accesso ai trattamenti

Nonostante la legalizzazione, molti genitori affrontano ostacoli significativi nell'ottenere prescrizioni di cannabis medica per i loro figli. Le linee guida dell'NHS richiedono che la prescrizione sia effettuata da medici specialisti e solo dopo che altri trattamenti si sono dimostrati inefficaci. Questa situazione ha portato alcune famiglie a rivolgersi al mercato nero o a fonti estere per procurarsi i prodotti necessari.

L'acquisto di cannabis da fonti non regolamentate comporta rischi significativi. I prodotti possono essere contaminati o avere concentrazioni di principi attivi non standardizzate, aumentando il rischio di effetti collaterali o interazioni farmacologiche pericolose. Inoltre, la mancanza di supervisione medica espone i bambini a potenziali danni derivanti da dosaggi inappropriati.

Le esperienze delle famiglie

Nonostante i rischi, molti genitori riferiscono miglioramenti significativi nelle condizioni dei loro figli grazie all'uso di prodotti a base di cannabis. Alcuni bambini sono passati da avere decine di crisi epilettiche al giorno a essere completamente liberi da convulsioni. Tuttavia, la mancanza di accesso legale e sicuro a questi trattamenti costringe le famiglie a prendere decisioni difficili, bilanciando i potenziali benefici con i rischi associati all'uso di prodotti non regolamentati.

La situazione nel Regno Unito evidenzia una discrepanza tra la legalizzazione della cannabis medica e l'effettivo accesso dei pazienti ai trattamenti. È essenziale che le autorità sanitarie e i responsabili politici affrontino queste sfide, garantendo che le famiglie abbiano accesso a terapie sicure ed efficaci per condizioni come l'epilessia resistente ai farmaci, riducendo così la necessità di ricorrere al mercato illegale.