Cannabis in veterinaria: le basi per professionisti e proprietari di animali

Cannabis per animali: i consigli della veterinaria Elena Battaglia e del farmacista Matteo Mantovani

Come si utilizza la cannabis terapeutica per i pazienti animali? Quali sono i principi attivi che vengono prescritti maggiornamente? E per quali patologie possono essere efficaci? A queste e molte altre domande abbiamo risposto nel webinar che vi riproponiamo nel video qui accanto, visibile anche sul nostro canale YouTube.



Il nostro direttore Mario Catania ha moderato il webinar in diretta che vedeva come ospiti la dottoressa Elena Battaglia, prima veterinaria a proporre in Italia questo tipo di cure e primo membro italiano della Veterinarian Cannabis Society americana, insieme all'esperto farmacista Matteo Mantovani, che da anni si dedica alla preparazione galenica di farmaci a base di cannabis, anche nel settore veterinario.



Grazie all'esperienza di questi due importanti professionisti abbiamo dunque provato a rispondere alle principali domande sul tema, analizzando il sistema endocannabinoide animale, per poi capire insieme a loro quali tipi di cannabis e principi attivi siano meglio indicati, quali patologie è possibile trattare, come comportarsi con i pazienti animali e tutte le informazioni che possono essere utili sia per un professionista a digiuno di queste conoscenze, sia per i proprietari di animali.

Con un consiglio: quello di evitare il fai da te e di rivolgersi sempre ad un professionista esperto, perché, come scritto in precedenza sul nostro sito, sul vasto argomento ci sono parecchi miti da sfatare per evitare di causare più danni che benefici.



Ecco i principali temi trattati nel webinar:

- Il sistema endocannabinoide animale (focus cani e gatti);

- I principi attivi della cannabis utili;

- i tipi di preparati ad oggi disponibili in farmacia;

- prescrizione sartoriale e preparazione;

- la collaborazione veterinario-farmacista;

- principali patologie;

- ansia, stress, botti di capodanno e temporali;

Redazione di Cannabisterapeutica.info