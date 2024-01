CBD: rimedio naturale contro l'insonnia

Il cannabidiolo utile per dormire meglio

L'insonnia è un disturbo del sonno che impedisce di addormentarsi o di rimanere addormentati. Può manifestarsi con difficoltà nell'iniziare il sonno, frequenti risvegli notturni o risvegli precoci al mattino. Questo disturbo può avere un impatto significativo sulla qualità della vita, riducendo l'energia, l'umore, la salute e la produttività durante il giorno.

In Italia, la prevalenza dell'insonnia è notevole. Secondo le ultime rilevazioni di Aims – l’Associazione italiana medicina del sonno, circa 13,4 milioni di italiani soffrono di insonnia​​. Inoltre, si stima che tra il 10% e il 15% della popolazione italiana sia affetta da una forma cronica di insonnia. Sono dati che mostrano un quadro piuttosto ampio del problema dell'insonnia in Italia, evidenziando come sia un disturbo diffuso e significativo tra la popolazione.

Rimedi e farmaci tradizionali

I trattamenti tradizionali per l'insonnia includono farmaci ipnotici come benzodiazepine (ad esempio, lorazepam e temazepam) e non-benzodiazepine (come zolpidem e eszopiclone). Esistono anche rimedi non farmacologici, come la terapia comportamentale cognitiva, che mira a cambiare le abitudini del sonno e i modelli di pensiero associati all'insonnia.

Gli effetti collaterali dei farmaci per l'insonnia possono variare. Le benzodiazepine possono causare sonnolenza diurna, dipendenza e tolleranza. I farmaci non-benzodiazepine, sebbene generalmente considerati più sicuri, possono comunque portare a effetti collaterali come vertigini, cefalea, e in rari casi, comportamenti sonnambulici.

Benefici dalla cannabis e dal CBD

Il CBD (cannabidiolo) è un componente non psicoattivo della cannabis che sta guadagnando popolarità come trattamento per varie condizioni, tra cui l'insonnia. Si ritiene che il CBD migliori la qualità del sonno agendo su diversi sistemi neurologici. Può avere effetti ansiolitici e rilassanti, contribuendo a facilitare l'addormentamento e a ridurre i risvegli notturni.

Recenti ricerche pubblicate su riviste accreditate forniscono prove crescenti dei benefici del CBD per l'insonnia. Secondo una review degli studi studi disponibili pubblicata nel 2022 su Cannabis and Cannabinoid Research, "I risultati della nostra revisione sistematica suggeriscono che il CBD da solo o in combinazione con quantità uguali di THC può essere benefico nell'attenuare i sintomi dell'insonnia. Tuttavia, sono necessarie future ricerche che valutino l'efficacia del CBD in una popolazione di pazienti specificamente con insonnia, utilizzando misure soggettive e oggettive validate, prima che si possano formulare inferenze definitive".

In uno studio clinico pubblicato alla fine del 2022 sul Journal of Sleep Research i ricercatori hanno valutato l'uso di un olio di cannabis con THC e CBD, rispetto al placebo, in 29 soggetti con insonnia cronica. Ogni estratto conteneva 10 mg di THC e 15 mg di CBD per millilitro, insieme a una quantità minore di altri cannabinoidi e terpeni.

I ricercatori hanno riferito che i partecipanti che utilizzavano estratti di cannabis hanno sperimentato un miglioramento della qualità del sonno fino all'80% e il 60% dei partecipanti non era più classificato come affetto da insonnia clinica alla fine del periodo di intervento di due settimane. Quattro dei partecipanti totali (14%) non hanno avuto effetti collaterali, mentre 24 (83%) hanno riportato effetti collaterali non gravi, probabilmente correlati al farmaco attivo, come secchezza delle fauci, diarrea, nausea e vertigini.

In conclusione, il CBD, e la cannabis più in generale, emergono come un promettente rimedio naturale contro l'insonnia, offrendo una possibile alternativa ai farmaci tradizionali con meno effetti collaterali. Tuttavia, è importante consultare un medico prima di iniziare qualsiasi nuovo trattamento per l'insonnia.

