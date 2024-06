Clinn tra i finalisti del prestigioso premio "Cannabis Clinic of the Year"

Clinn nella rosa delle migliori cliniche europee: premiazione finale il 25 giugno a Londra

Clinn, il poliambulatorio milanese specializzato in terapie a base di cannabis, è nella rosa dei finalisti del prestigioso premio "Cannabis Clinic of the Year".



È una delle sezioni dei "Business of Cannabis Award 2024" organizzati dal gruppo inglese Prohibition Partners, che si propone di premiare le migliori realtà europee nei vari ambiti. La premiazione finale è prevista a Londra per il 25 giugno, e le altre categorie sono: "Business leader of the year", "Industry rising star award", "Journalist of the year", "Cultivator of the year", "Law firm of the year", "European Cannabis company of the year", "Cannabis start up of the year", "Stand-out use of technology", "Patient initiative of the year".

Clinn si distingue dunque tra i finalisti non solo per le sue innovazioni e la qualità del servizio, ma anche per rappresentare l'Italia in un contesto internazionale, competendo con altre tre prestigiose cliniche. In più, oltre ad offrire il servizio di telemedicina - che è il metodo di lavoro delle altre cliniche finaliste - bisogna sottolineare che ha anche il poliambulatorio fisico a Milano, dove lavorano diversi medici specializzati in vari ambiti di competenza.

"Essere riconosciuti come l'unica clinica italiana in questo contesto internazionale è un grande onore", ha sottolineato Maurizio Valliti, Ceo di Clinn spiegando che: "Crediamo fermamente nel potere terapeutico della cannabis e siamo impegnati a esplorare ogni sua potenziale applicazione per migliorare la qualità della vita dei nostri pazienti. Questa nomina è una conferma del duro lavoro del nostro team e ci motiva a continuare a spingere i confini dell'innovazione".



Per Clinn non si tratta del primo riconoscimento a livello internaizonale visto che il lavoro portato avanti fino ad oggi era già stato riconosciuto nel 2020, quando l'azienda venne premiata come la miglior clinica europea che si occupa di cannabis da Canex, la più grande piattaforma di CBD e cannabis medica del Regno Unito.