Pazienti cannabis e patente: si apre uno spiraglio

Il ministro Salvini ha convocato un tavolo per risolvere la questione

Dopo le forti proteste dei giorni scorsi, arrivate in primis dalle associazioni di pazienti, ma anche dalla politica e dal mondo civile, il governo ha deciso di fare un passo indietro su quello che si sarebbe tradotto come un divieto di mettersi alla guida per i pazienti che assumo cannabis terapeutica.

Secondo la riforma del codice della strada, che prevede basti la positività agli stuefacenti per far scattare processo penale, revoca della patente e sospensione di 3 anni senza dover provare l'alterazione alla guida, i pazienti non avrebbero potuto mettersi al volante.

La questione era stata portata all'attenzione del ministro dei Trasporti già diversi mesi fa, e nei giorni scorsi, davanti all'ennesima richiesta di procedere per risolvere la questione, aveva risposto di far riferimento al ministero della Salute.

Cannabis e patente: la nota del ministero dei Trasporti

Ieri la svolta: il ministero dei Trasporti ha infatti diramato una nota in cui si spiega che Salvini ha inviato una lettera ai ministri di Interno e Salute, Matteo Piantedosi e Orazio Schillaci e al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano per la "tutela delle persone in cura con sostanze psicotrope con protocolli terapeutici, sotto controllo medico (un esempio è la cannabis terapeutica)".



E quindi è stato chiesta la creazione di un tavolo di lavoro "che stabilisca eventuali deroghe o una disciplina di dettaglio che consenta di individuare in via interpretativa le ipotesi di non sanzionabilità, debitamente certificate dal medico curante, per i pazienti soggetti ad un trattamento farmacologico che — per il principio attivo, la posologia, la durata temporale e le condizioni psico-fisiche generali del paziente — è idoneo a non pregiudicarne, comunque, l’idoneità alla guida".



Ora l'importante è che la questione venga risolta in tempi brevi, perché il nuovo codice della strada entrerà in vigore il prossimo 14 dicembre.