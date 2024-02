Riconoscere i sintomi della vulvodinia

Le differenze tra vulvodinia generalizzata e localizzata (vestibolodinia)

La vulvodinia è una patologia infiammatoria che può essere generalizzata o localizzata. Ecco di cosa si tratta, quali sono i sintomi e come riconoscere la condizione.

Cos’è la vulvodinia

La vulvodinia è una patologia infiammatoria che interessa l’area della vulva, ossia l’insieme degli organi genitali femminili esterni.

Quando l’infiammazione e il dolore colpiscono l’intera zona intima, si parla di vulvodinia generalizzata, se, invece, sono circoscritti a un’area specifica si è di fronte a una vulvodinia localizzata. È il caso della vestibolodinia, per esempio, quando il dolore e il bruciore interessano solo l’area del vestibolo, ossia la parte compresa tra le piccole labbra.

I sintomi della vulvodinia

I sintomi della vulvodinia cambiano a seconda della tipologia della condizione, ma, che sia generalizzata o localizzata, i disagi possono comparire senza una particolare causa scatenante, a fasi alterne o in contemporanea gli uni con gli altri.

Sintomi della vulvodinia generalizzata

La sintomatologia tipica della vulvodinia generalizzata, che diventa solitamente più intensa quando si tiene una posizione seduta o con gambe accavallate, comprende:

bruciore;

pizzicore;

prurito (che è più frequente rispetto ai casi di vestibolodinia);

sensazione di spilli nell’area vulvare;

dispareunia, ossia il dolore durante i rapporti sessuali (più rara nei casi di vulvodinia generalizzata);

dolore (meno frequente rispetto ai casi di vestibolodinia), che si irradia coinvolgendo, nei casi più gravi, anche l’intera area pelvica e le vie urinarie.

Nella vulvodinia generalizzata solitamente i sintomi non sono visibili (non sono quindi presenti abrasioni, tagli o ulcere) e non compaiono in seguito a traumi o rapporti.

Sintomi della vestibolodinia

La sintomatologia tipica della vulvodinia localizzata comprende invece:

dispareunia, soprattutto nelle prime fasi della penetrazione;

bruciore, soprattutto quando si tocca l’area;

infiammazione con possibilità di eritema vestibolare localizzato (vestibolite focale) o esteso (vestibolite diffusa);

edema vulvare;

estrema sensibilità nell’area;

dolore circoscritto, soprattutto sulla clitoride (clitoridodinia) o in prossimità delle ghiandole di Bartolini e di Skene;

tagli vulvari;

pulsazioni.

A questi sintomi possono essere affiancate le sensazioni di:

secchezza;

stiramento o tensione dell’area;

spilli;

peli tirati intorno alla vulva.

La diagnosi

La diagnosi di vulvodinia generalizzata o localizzata si basa su una prima visita ginecologica, durante la quale il ginecologo o la ginecologa effettua l’anamnesi della paziente per individuare possibili traumi o condizioni non collegati alla patologia.

Si prosegue quindi con la vulvoscopia (ossia l’ispezione della vulva), per escludere anomalie o traumi visibili a occhio nudo, e con lo Swab Test (o test per l’allodinia), che permette di mappare il dolore e di distinguere tra le due patologie.