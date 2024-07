In UK è stata lanciata una linea di cannabis medica low cost

Lyphe UK ha lanciato Noidecs Vital, una linea di prodotti di cannabis a prezzi contenuti

Meno di 5 euro al grammo per un'infiorescenza di cannabis medica: è la nuova linea low-cost lanciata dall'azienda Lyphe che prende il nome di Noidecs Vital.

UK: la linea di cannabis low cost

La notizia è stata lanciata nei giorni scorsi con il primo prodotto della nuova linea, un'infiorescenza a predominanza indica chiamata Platinum OG, con il 23% di THC e meno dell'1% di CBD venduta al prezzo di 3,95 sterline al grammo, meno di 5 euro. L'infiorescenza è prodotta in serre greenhouse in Portogallo da Portocanna e contiene 4 diversi terpeni che sono cariofillene, limonene, linalolo e terpinolene.

Un sogno per i pazienti italiani che in farmacia pagano la cannabis al prezzo di 9 euro al grammostabilito per legge, più l'eventuale preprazione del farmacista.



I prodotti sono stati pensati proprio per affrontare i problemi di accessibilità economica per i pazienti, riconoscendo le barriere finanziarie che molti pazienti affrontano nell'accesso ai trattamenti a base di cannabis, ma mantenendo un'alta qualità.

"Comprendiamo che il costo può essere una barriera significativa per molti pazienti che cercano i benefici terapeutici della cannabis medica", osserva Sophie Gamwell, Direttore Generale di Lyphe UK. "La linea di prodotti Noidecs Vital è progettata per alleviare questo onere, garantendo che tutti i pazienti, indipendentemente dalla loro situazione finanziaria, abbiano accesso alla cannabis medica di alta qualità di cui hanno bisogno per la loro salute e il loro benessere."

L'azienda ha già annunciato altre varietà in arrivo, assicurando che più pazienti possano beneficiare delle sue proprietà terapeutiche.



Il prodotto è già in distribuzione presso Dispensary Green, farmacia specializzata in cannabis terapeutica che spedisce in tutto il Regno Unito utilizzando un corriere autorizzato dedicato.