Bedrolite: la cannabis ad alto contenuto di CBD

Tutto quello che c'è da sapere sul Bedrolite

Il Bedrolite è un farmaco a base di estratti di cannabis terapeutica (in particolare la varietà Cultivar Cannabis Sativa L. Resina) prodotto dall’olandese Bedrocan. Come riportato sul sito dell’azienda produttrice, attualmente è disponibile per uso medico e di ricerca ed è in fase di standardizzazione.

Distribuito in forma granulare, il medicinale è caratterizzato da elevate percentuali di cannabidiolo (CBD) — tra le principali componenti non psicoattive della pianta e noto per i suoi effetti analgesici, anticonvulsivanti e antifiammatori — e quantità ridotte di delta-9-tetraidrocannabinolo (anche noto come THC). La concentrazione del primo si aggira intorno al 7,5%, quella del secondo non supera lo 0,4%.

Questa proporzione rende Bedrolite una delle soluzioni più adatte per il trattamento di pazienti che non hanno mai fatto uso di cannabis terapeutica o che sono affetti da patologie croniche o invalidanti, come il diabete, per le quali l’assunzione di THC è sconsigliata.

Quando si utilizza il Bedrolite?

In Italia, come regolamentato dal Decreto Lorenzin nel 2015, i medicinali a base di cannabis terapeutica possono essere utilizzati per alleviare i sintomi o per trattare patologie contro le quali i farmaci e i trattamenti tradizionali non hanno sortito gli effetti desiderati o quando i pazienti hanno raggiunto la farmacoresistenza. Bedrolite non fa eccezione. Ricordiamo che comunque qualsiasi medico può prescrivere cannabis e derivati ai pazienti per qualsiasi patologia per la quale ci siano cenni su riviste scientifiche accreditate.

Secondo il decreto Lorenzin il farmaco può essere prescritto in caso di:

patologie caratterizzate da spasticità associata al dolore (come la sclerosi multipla) o in presenza di lesioni del midollo spinale;

dolore cronico, soprattutto di natura neurogena, e in caso di artrite, fibromialgia o endometriosi;

nausea e vomito provocati da chemio o radioterapia o terapie contro l’HIV;

mancanza di appetito nei pazienti oncologici o affetti da disturbi alimentari, AIDS o HIV;

glaucoma, per abbassare la pressione intraoculare che caratterizza la condizione;

epilessia, significativo è il caso raccontato dal dottor Felice Spaccavento;

sindrome di Tourette, così da ridurre i movimenti involontari del corpo.

Bedrolite può essere utilizzato anche in ambito veterinario per prendersi cura degli amici a quattro zampe. Il veterinario può infatti prescriverlo per il trattamento di cani affetti da differenti patologie come dolore oncologico, neuropatico o cronico, da osteoartrosi, epilessia o disturbi comportamentali (come ansia e stress) o in caso di mancanza di appetito dell’animale.

Chi lo prescrive?

In Italia, così come avviene per tutti gli altri farmaci a base di cannabis terapeutica, Bedrolite può essere assunto, secondo le modalità e la frequenza consigliata dal medico curante, solo previa prescrizione.

Quest'ultima avviene attraverso una ricetta galenico magistrale, non ripetibile e non cedibile, dove saranno riportate le quantità consigliate dallo specialista. Spetterà poi al farmacista il compito di realizzare le preparazioni galeniche, partendo dalla forma granulare e trasformando il farmaco in oli e tinture.

Il costo e l’eventuale rimborsabilità di Bedrolite variano a livello regionale. In alcune Regioni, infatti, i costi sono coperti dalle autorità competenti; i dettagli delle diverse regolamentazioni territoriali sono disponibili nella sezione del sito dedicata alla normativa sulla cannabis terapeutica.

Durante il periodo di cura, è fondamentale che il paziente venga monitorato dal proprio medico curante, così da valutare l’efficacia del farmaco, la possibile interazione con altri medicinali e limitare tempestivamente eventuali effetti collaterali che potrebbero presentarsi nel corso del trattamento, come abbassamento della pressione sanguigna e tachicardia.