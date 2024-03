Cannabis in farmacia: la nuova varietà di Linneo Spagna

La nuova varietà ad alto valore di THC nelle farmacie italiane

Nel campo della cannabis terapeutica, la diversità delle varietà disponibili gioca un ruolo fondamentale nel fornire soluzioni personalizzate e efficaci per una vasta gamma di condizioni mediche. Oltre alle variazioni nelle percentuali di cannabinoidi come THC e CBD, il profilo terpenico di ogni varietà svolge un ruolo cruciale nel determinare gli effetti e le proprietà terapeutiche del prodotto. In questo contesto, l'introduzione di una nuova varietà chiamata Linneo e prodotta in Spagna, rappresenta un'opportunità terapeutica per i pazienti e i professionisti della salute alla ricerca di trattamenti su misura e altamente efficaci.

Regolamentazione e produzione della cannabis terapeutica in Italia

In Italia, la cannabis terapeutica è regolamentata dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), l'ente responsabile dell'autorizzazione dei produttori di cannabis medica nel paese. Attualmente, l'Istituto Farmaceutico Militare è l'unico produttore italiano autorizzato a coltivare e produrre cannabis medica in Italia, mentre il resto viene importato da aziende estere. Tutti i produttori, nazionali ed esteri, devono rispettare rigorosi standard di produzione e fornire prodotti conformi alle normative italiane in materia di cannabis terapeutica.

Linneo: una nuova infiorescenza

Linneo è una delle più recenti aggiunte al mercato italiano della cannabis terapeutica, prodotta da Linneo Spagna. Questa nuova varietà offre un profilo unico di cannabinoidi e terpeni, progettato per adattarsi alle esigenze specifiche dei pazienti e delle loro condizioni mediche. Con una crescente attenzione alla personalizzazione delle terapie, Linneo si propone come una scelta interessante per coloro che cercano un'alternativa terapeutica efficace e affidabile. Linneo è una varietà a prevalenza indiica e si distingue per il suo profilo chimico e terapeutico, presentando una concentrazione del THC dal 17-26% e di CBD minore dell’1%.

L'azienda la identtifica con il nome IBT03, spiegando che è una Hindu Kush dall'aroma complesso con sentori dolci, di muschio, spezie, pino e legno di sandalo.

Varietà di cannabis autorizzate in Italia

Oltre a Linneo, ricordiamo che esistono altre varietà di cannabis terapeutica autorizzate in Italia, come Bedrocan, Bedica, Bediol e Bedrolite prodotte nei Paesi Bassi dalla Bedrocan, così come le varietà Billy Buttons prodotte in Australia da Little Green Pharma (che non saranno più disponibili in Italia) e le varietà FM1 e FM2 prodotte dall'Istituto Farmaceutico Militare italiano. Ogni varietà presenta un profilo unico di cannabinoidi e terpeni, adatto a diverse esigenze terapeutiche e condizioni mediche.