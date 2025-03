Cannabis terapeutica made in UK: Dalgety inaugura la prima coltivazione GMP per i pazienti britannici

​Dopo anni di preparazione e investimenti significativi, il Regno Unito accoglie la sua prima struttura autorizzata per la coltivazione e la produzione di cannabis medica

Dopo cinque anni di intenso lavoro e un investimento superiore a 10 milioni di sterline, Dalgety ha inaugurato la prima struttura nel Regno Unito con licenza Good Manufacturing Practice (GMP) per la coltivazione, produzione e fornitura di fiori di cannabis medica da un'unica sede.

Situata in una località segreta nelle Midlands, la struttura copre una superficie di quasi 3mila metri quadrati ed è stata progettata per garantire i più elevati standard di qualità e sicurezza. ​

Tecnologia all'avanguardia e condizioni controllate

La struttura è stata progettata per coltivare cannabis in condizioni altamente controllate, utilizzando sistemi di illuminazione a basso consumo energetico e avanzati sistemi idroponici. Ogni aspetto è monitorato con precisione: la temperatura nelle sale di coltivazione viene mantenuta con un margine di variazione di ±0,5°C, mentre l’umidità è regolata con una precisione dell’1%; l'uso selettivo della pressione dell'aria in aree critiche ottimizza invece la salute delle piante.Il personale che accede alle sale di coltivazione è tenuto a indossare abbigliamento protettivo completo, con occhiali da sole forniti per proteggersi dall'illuminazione a LED. ​

A capo del team di coltivazione c'è Brady Green, trasferitosi dal Canada dove ha guidato un team di 450 coltivatori in una struttura di 13 acri.Green produce personalmente i fertilizzanti e utilizza l'alimentazione supplementare di CO₂ per favorire la crescita, con rese stimate superiori dell'82% rispetto al top 1% dei coltivatori a livello mondiale. ​

Per garantire una distribuzione efficace dei suoi prodotti, Dalgety ha stretto una partnership con Grow Pharma, azienda specializzata nell'importazione e distribuzione di medicinali a base di cannabis terapeutica.Questa collaborazione mira a facilitare l'accesso ai medicinali a base di cannabis per i pazienti britannici, garantendo al contempo una qualità farmaceutica ottimale. ​

Benefici per i pazienti: qualità, disponibilità e tempi ridotti

La produzione locale di cannabis medica offre numerosi vantaggi ai pazienti britannici.Prima dell'avvento di Dalgety, la maggior parte dei prodotti prescritti nel Regno Unito veniva importata, con conseguenti problemi di disponibilità, consistenza della qualità e ritardi nella consegna delle prescrizioni. La presenza di una struttura nazionale consente di ridurre significativamente questi problemi, garantendo una fornitura più affidabile e tempi di consegna più rapidi.Essendo situata nel Regno Unito, una volta completato il processo presso la struttura, il prodotto viene inviato al laboratorio per i test e può essere nelle mani dei pazienti entro due settimane. ​

Attualmente, solo metà del sito è operativo, con l'obiettivo di produrre abbastanza piante da soddisfare fino a 4mila prescrizioni al mese.Entro il 2026, quando l'azienda raggiungerà la piena capacità, si prevede che la struttura produrrà 2.600 kg di cannabis all'anno (in Italia, con la produzione avviata nel 2016, non abbiamo mai suerato i 100 kg l'anno).Questa espansione non solo risponderà alla crescente domanda interna, ma potrebbe anche aprire le porte all'esportazione verso altri mercati europei, consolidando la posizione del Regno Unito nel settore della cannabis medica, mentre il Portogallo si sta pponendo sempre di più come hub produttivo ed espotatore. ​