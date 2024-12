Clinn: il servizio per tutelare i pazienti in cura con la cannabis

È il primo nel suo genere in Italia e permette ai pazienti del centro servizi Clinn di avere la copertura legale gratuita

Pubblichiamo qui di seguito il comunicato stampa di Clinn, centro servizi specializzato in cannabis terapeutica, che offre ai propri pazienti la tutela legale gratuita in caso di fermo durante la guida e positività ai cannabinoidi.

CLINN annuncia un nuovo servizio dedicato agli affiliati della propria rete, nato per rispondere alle sfide sociali e legali che i pazienti affrontano ogni giorno: l’assistenza legale gratuita dedicata proprio ai pazienti in cura con cannabis terapeutica, per garantire loro supporto e tutela in caso di fermo da parte delle Forze dell’Ordine durante la guida.

Il servizio è promosso da CLINN, centro servizi che riunisce nel proprio network medici esperti in cannabis terapeutica e farmacie galeniche di riferimento a livello nazionale, per garantire terapie personalizzate e innovative. Realizzato in collaborazione con gli studi legali degli Avv.ti Bulleri e Zaina, specializzati nel settore, questo servizio coprirà le spese processuali, peritali e di difesa per i pazienti fermati durante i controlli stradali e ai quali potrebbe essere contestata la positività a sostanze psicotrope e ai cannabinoidi.

Una responsabilità condivisa: il ruolo attivo del paziente

CLINN sottolinea l'importanza di una responsabilità condivisa tra pazienti, medici e società. L’obiettivo primario è supportare preventivamente e legalmente i pazienti, aiutandoli a comprendere meglio i propri diritti e doveri e a seguire correttamente le indicazioni terapeutiche e, contestualmente, sostenere attivamente il prezioso lavoro delle Forze dell'Ordine, agevolandone lo svolgimento delle attività quotidiane.

Fornire ai pazienti informazioni chiare e complete aiuta, infatti, a prevenire situazioni di incertezza o malintesi durante i controlli, favorendo una collaborazione più fluida ed efficace tra cittadini e autorità. Un approccio che consente a CLINN di migliorare la qualità dell’esperienza dei pazienti e contribuire attivamente a promuovere un contesto sociale più equilibrato, consapevole e orientato alla cooperazione.

Seppur il servizio di tutela legale non elimini l’ipotetico rischio di sospensione della patente, essere preparati a interagire in maniera collaborativa con le autorità durante i controlli e avere sempre con sé la documentazione necessaria è cruciale per dimostrare la conformità al trattamento.

Un vademecum per la sicurezza e il rispetto della legge

La copertura legale gratuita è dedicata esclusivamente ai pazienti affetti da patologie riconosciute dal Ministero della Salute e muniti di una prescrizione medica rilasciata da un medico specializzato in terapie a base di cannabinoidi, affiliato al network CLINN. La validità della copertura è garantita solo se il paziente osserva scrupolosamente le indicazioni terapeutiche ricevute e rispetta pienamente le disposizioni di legge in vigore.

Per garantire la piena trasparenza del servizio offerto, CLINN ha sviluppato un vademecum che fornisce linee guida e consigli dettagliati per i pazienti. Il documento si concentra particolarmente sui protocolli d’utilizzo della cannabis terapeutica, sulle regole da seguire prima di mettersi al volante e su una serie di obblighi normativi relativi alla patente di guida e alla documentazione medica da fornire alle autorità.

Maggiori dettagli su termini e condizioni della copertura saranno presto disponibili sul sito Clinn.it.

Un nuovo servizio per promuovere la cultura e la tutela sociale

"Il nostro obiettivo non è solo fornire supporto legale, ma anche informare e educare i pazienti e promuovere una maggiore consapevolezza sociale sull’uso della cannabis terapeutica. Vogliamo che i pazienti si sentano accompagnati, meno isolati e più preparati ad affrontare eventuali difficoltà, comprese quelle legali," dichiara il Dott. Salvatore Martorina, Co-founder di CLINN. "In questi cinque anni di attività, abbiamo assistito oltre 8.000 pazienti e garantito più di 15.000 prestazioni. Grazie al nostro impegno nell’educazione dei pazienti e alla formazione offerta dai nostri medici affiliati sul corretto utilizzo dei farmaci e sulle modalità di comportamento in caso di controlli, si è verificato un solo episodio di criticità. Questo risultato dimostra quanto sia cruciale la nostra missione di informazione, educazione e supporto. Il servizio di tutela legale degli Avv.ti Bulleri e Zaina è un ulteriore tassello del nostro progetto: un impegno concreto per migliorare la qualità della vita dei pazienti e promuovere il riconoscimento della cannabis terapeutica come parte integrante del panorama medico italiano."

Il Dott. Marco Bertolotto, Key Opinion Leader di CLINN, aggiunge: "Questa iniziativa rappresenta un passo avanti essenziale per tutelare i pazienti non solo dal punto di vista legale, ma anche per consolidare il ruolo della cannabis terapeutica come strumento medico riconosciuto e sicuro. Grazie a un approccio multidisciplinare e alla collaborazione tra medici, legali e pazienti, possiamo creare una rete di supporto che promuove la salute, la sicurezza e una maggiore consapevolezza sociale."

L’Associazione Luca Coscioni sostiene il nuovo servizio lanciato da CLINN

Maurizio Valliti, Founder e CEO di CLINN, conclude: "Siamo profondamente grati ai nostri partner industriali – Bedrocan, Fl Group Tilray Medical e Avextra – per il loro sostegno, che è stato fondamentale per portare avanti questa iniziativa. Un ringraziamento speciale va all’Associazione Luca Coscioni per il suo prezioso contributo nel diffondere il valore di questo progetto attraverso i propri canali di comunicazione e alla compagnia assicurativa Tutela Legale, che ha accolto con entusiasmo questa iniziativa sociale, contribuendo fattivamente a renderla possibile".