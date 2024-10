Il consumo di cannabis non impatta sulla memoria o altre funzioni cerebrali

È la conclusione di uno studio dell'American Medical Association pubblicato su JAMA Network Open

Funzioni cognitive come la memoria di lavoro, la ricompensa e il controllo inibitorio non sono stati significativamente influenzati dopo un anno di consumo di cannabis. È la conclusione di un nuovo studio finanziato a livello federale, condotto dall'American Medical Association e pubblicato sulla rivista scientifica dell’associazione, il JAMA Network Open.

"I nostri risultati suggeriscono che gli adulti che usano cannabis, generalmente con modelli di uso da leggeri a moderati, per sintomi di dolore, ansia, depressione o scarso sonno, sperimentano poche associazioni neurali significative a lungo termine in queste aree della cognizione", afferma lo studio, finanziato dal National Institute on Drug Abuse (NIDA).

I ricercatori hanno reclutato 57 pazienti di marijuana terapeutica appena certificati dalla grande area di Boston e hanno utilizzato la risonanza magnetica funzionale (fMRI) per monitorare l'attività cerebrale durante una serie di compiti mentali. I cervelli dei partecipanti sono stati quindi nuovamente scansionati dopo un anno di uso di cannabis terapeutica per cercare cambiamenti nell'attività.

"Nessuna differenza significativa"

"In tutti i gruppi e in entrambi i punti temporali, l'imaging funzionale ha rivelato attivazioni canoniche dei processi cognitivi sondati", afferma il rapporto. "Non è stata riscontrata alcuna differenza statisticamente significativa nell'attivazione cerebrale tra i 2 punti temporali (baseline e 1 anno) in coloro che avevano le tessere per la cannabis medica e non sono state trovate associazioni tra i cambiamenti nella frequenza di consumo di cannabis e l'attivazione cerebrale dopo 1 anno".

"In questo studio di coorte di adulti che hanno ottenuto la cannabis terapeutica per sintomi medici, l'attivazione cerebrale durante la memoria di lavoro, l'elaborazione della ricompensa e i compiti di controllo inibitorio non era significativamente diversa dopo un anno di consumo di cannabis e non è stata notata alcuna associazione con i cambiamenti nella frequenza di consumo di cannabis. I nostri risultati suggeriscono che gli adulti che usano cannabis, generalmente con modelli di consumo da leggeri a moderati, per sintomi di dolore, ansia, depressione o scarso sonno, sperimentano poche associazioni neurali significative a lungo termine in queste aree della cognizione".

Tuttavia, sono necessari ulteriori studi per studiare più da vicino alcune variabili, hanno affermato i ricercatori.