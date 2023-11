Norme e procedure per la prescrizione di cannabinoidi in Italia

Qualsiasi medico abilitato ed iscritto all’Ordine dei Medici può prescrivere cannabis ad uso terapeutico. Ci sono alcune semplici regole da seguire per formulare correttamente la ricetta in ambito extra-ospedaliero. La prescrizione della terapia in regime privato comporta il pagamento del farmaco da parte del paziente, non può essere fatta su ricetta rossa o dematerializzata in assenza di piano terapeutico e/o prescrizione ospedaliera.

Prescrizione a carico del Sistema Sanitario

La prescrizione della terapia in regime ospedaliero è possibile solo in alcuni casi clinici che si trovano elencati nel decreto ministeriale del 9 Novembre 2015. I pazienti affetti da una o più delle diagnosi indicate possono richiedere allo Specialista l’attivazione del piano terapeutico per ricevere il trattamento tramite SSN.

Le regole che normano quali specialisti e per quali diagnosi possa essere attivato il piano terapeutico variano da regione a regione.

Sebbene l’emissione della ricetta non sia vincolata ad una particolare specializzazione, è consigliabile che il paziente che intende valutare l’indicazione per questo tipo di trattamento si appoggi ad un medico che abbia esperienza nell’utilizzo della cannabis ad uso terapeutico per impostare la terapia più adatta al suo caso.