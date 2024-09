Il decreto sul CBD è stato nuovamente sospeso dal Tar

Il Tar ha sospeso in via cautelare il nuovo decreto che inseriva il CBD tra gli stupefacenti, udienza fissata per il 16 dicembre

Come in un film già visto, il Tar del Lazio ha sospeso (in via cautelare) il decreto del governo che voleva inserire le preparazioni orali di CBD tra i farmaci stupefacenti.

Decreto CBD: il Tar lo sospende di nuovo