Cannabis e pazienti: "La prima necessità? Ridurre la burocrazia"

Per il dottor Fabio Fiorenzuoli, medico e professionista di fama internazionale nel campo della fitoterapia clinica e della fitovigilanza, il primo punto da cui partire per i pazienti che utilizzano la cannabis per le proprie patologie, è quello di snellire la burocrazia.

L'intervista, curata da Cannabisterapeutica.info è stata realizzata durante il primo CBD & Medical Cannabis Forum che si è tenuto a settembre a Firenze.

"I pazienti che già si curano con la cannabis", spiega infatti il medico, "hanno bisogno che la burocrazia, che serve, venga semplificata. Le difficoltà, anche logistiche, alle quali vanno in contro sono troppe".



"La cannabis è un prezioso rimedio medicinale", concude il dottore spiegando che: "Deve essere a disposizione per tutti i pazienti che ne hanno bisogno, e i medici devono conoscerla, non c'è dubbio". A questo proposito, se ci fosse qualche medico interessato ad approfondire le poptenzialità della cannabis in medicina, ricordiamo che Clinn mette a disposizione corsi con crediti ECM per medici e personale sanitario.