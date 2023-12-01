Cannabis in farmacia: le novità per i pazienti italiani

L'esperto farmacista galenista Marco Ternelli racconta le principali novità per i pazienti che usano la cannabis medica per le proprie patologie

Il farmacista Marco Ternelli, esperto in preparazioni galeniche a base di cannabis, racconta le novità per i pazienti. L'occasione è stata il primo CBD & Medica Cannabis Forum che si è tenuto a settembre a Firenze, e Ternelli ha precisato che le novità sono principalmente due.



La prima è il nuovo olio industriale, prodotto da SOMAÍ e distribuito da Materia Medica, che si aggiugne a quelli già ad oggi presenti e prodotti da varie aziende: Tilray, Avextra e Farmalabor.



La seconda è invece l'ingresso delle infiorescenze prodotte da Tilray sul mercato italiano, interrompendo il monopolio della Bedrocan. Tolti infatti i bandi di importazione straordinaria, fatti con il modello della gara, l'ultimo dei quali aveva portato in Italia le infiorescenze prodotte da Linneo, le infiorescenze prodotte in Olanda erano le uniche, ad oggi, autorizzate.



Secondo il farmacista è un passaggio che fa supporre che, nel prossimo futuro, anche altre aziende possano essere autorizzate dal ministero della Salute per aumentare le opzioni a disposizione di pazienti e medici.