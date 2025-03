Cannabis in farmacia: le risposte alle domande dei pazienti

Matteo Mantovani, farmacista esperto nella dispensazione di cannabis, risponde alle domande che i pazienti fanno più spesso

Negli ultimi anni, l'interesse verso l’uso della cannabis terapeutica è cresciuto in modo significativo. Farmacia San Carlo, grazie al suo laboratorio galenico, è una delle farmacie autorizzate alla preparazione di farmaci a base di cannabis. Qui, oltre all'acquisto, i pazienti trovano il supporto di esperti che possono rispondere ai dubbi più comuni e guidare i pazienti nell'uso sicuro e consapevole di questa terapia.

Di seguito, inseriamo le domande più frequenti che vengono poste dai pazienti a Noi farmacisti.

1. Che cos’è la cannabis terapeutica e come si differenzia dalla cannabis “ricreativa”?

La cannabis terapeutica è una sostanza prescritta per trattare specifiche condizioni mediche. È diversa dalla cannabis ricreativa sia nella qualità della produzione e nella sua certificazione sia nel controllo dei dosaggi di THC (tetraidrocannabinolo) e CBD (cannabidiolo). La cannabis destinata all’uso medico è soggetta a controlli rigorosi per garantire purezza, qualità e sicurezza.

2. Quali patologie possono essere trattate con la cannabis medica?

La cannabis terapeutica è indicata in Italia per il trattamento di vari disturbi tra cui:

Dolori cronici, spesso associati a condizioni come la fibromialgia, la sclerosi multipla e le lesioni spinali.

Nausea e vomito associati a trattamenti chemioterapici.

Sindromi epilettiche resistenti ai farmaci tradizionali.

Spasticità muscolare e sindromi dolorose refrattarie.

Ansia e stress.

Insonnia.

È importante sottolineare che l’uso della cannabis terapeutica deve essere sempre valutato caso per caso, con la guida di un medico.

3. È possibile ottenere la cannabis terapeutica senza ricetta?

No, la cannabis terapeutica è un farmaco a tutti gli effetti e richiede una prescrizione medica. Solo un medico può stabilire se il trattamento è adatto e in quale dosaggio. La ricetta deve essere presentata presso farmacie autorizzate le quali prevedono un laboratorio galenico per la preparazione dei farmaci a base di cannabis.

4. Come si assume la cannabis terapeutica?

Ci sono vari modi per assumere la cannabis terapeutica, e la scelta dipende dal tipo di prescrizione e dalle esigenze del paziente:

Infiorescenze da vaporizzare: La vaporizzazione è uno dei metodi più comune, perché consente un assorbimento rapido dei principi attivi attraverso il vaporizzatore, strumento in grado di vaporizzare correttamente l’infiorescenza.

Olio di cannabis: Consigliato a chi necessita di un effetto prolungato nel tempo, l'olio viene somministrato in gocce e permette un controllo accurato del dosaggio.

Capsule e altri preparati galenici: In alcuni casi, i farmaci possono essere allestiti in capsule o altre forme galeniche che ne facilitano la somministrazione.

La relazione medico-paziente-farmacista risulta fondamentale per comprendere quale metodo di assunzione sia più adatto alla propria condizione.

5. Quali sono gli effetti collaterali della cannabis terapeutica?

Come per qualsiasi trattamento, anche la cannabis terapeutica può causare effetti collaterali. I più comuni includono:

Sonnolenza e riduzione della lucidità mentale.

Secchezza delle fauci.

Leggera euforia o sensazione di rilassamento.

Nausea e vertigini, soprattutto nelle fasi iniziali del trattamento.

Secondo un’indagine osservazionale condotta da Farmacia San Carlo il 93% dei 1500 pazienti intervistati non ha riscontrato effetti collaterali durante l’utilizzo della terapia. Per tale ragione questi effetti vengono meno nel momento in cui il professionista al quale ci si affida per il percorso terapeutico, valuta con attenzione dosaggi tra i differenti principi attivi tra cui CBD e THC, così sarà possibile donare sollievo senza causare effetti collaterali.

6. La cannabis terapeutica può causare dipendenza?

A differenza di altre sostanze, la cannabis terapeutica presenta un basso rischio di dipendenza fisica. Tuttavia, è importante usarla con cautela e sotto la supervisione medica per evitare effetti indesiderati o un uso non corretto.

7. È possibile guidare dopo l’assunzione di cannabis terapeutica?

Si tratta di un tema molto caldo, soprattutto nell’ultimo periodo. Ogni caso viene analizzato individualmente in base alla situazione del paziente e alla terapia da svolgere. Poiché la cannabis medica potrebbe influire sulla lucidità e sulla capacità di concentrazione soprattutto all’inizio del trattamento o in caso di aumento del dosaggio, è consigliabile evitare di guidare o usare macchinari dopo l’assunzione senza un previo confronto con il medico e la definizione di una modalità di azione.

8. Quanto tempo ci vuole per percepire i benefici della terapia?

I tempi di risposta variano da paziente a paziente e dipendono dal metodo di somministrazione, dal dosaggio e dalla specifica patologia trattata. Gli effetti della vaporizzazione, per esempio, sono quasi immediati ma durano meno rispetto all’olio, che agisce più lentamente ma in modo più prolungato. In media, è necessario attendere alcune settimane per comprendere l'efficacia complessiva del trattamento.

Conclusione

In conclusione, l’attenzione verso la terapia con cannabis medica è in costante crescita, e sempre più pazienti e professionisti della salute la stanno considerando una risorsa preziosa per la gestione del dolore e di altre condizioni complesse. Grazie alla ricerca continua e a un approccio terapeutico sempre più personalizzato, confidiamo che la cannabis terapeutica possa affermarsi come un supporto efficace e sicuro per chi cerca sollievo e una migliore qualità di vita.