CBD & medical cannabis forum: appuntamento a Firenze

Il 12 e il 13 settembre andrà in scena a Firenze la prima edizione di questo evento sulle applicazioni mediche della cannabis, gli aspetti normativi e il confronto tra esperti

Si terrà a Firenze il 12 e 13 settembre la prima edizione del Forum CBD & Cannabis Medica, un evento di formazione rivolto a medici e farmacisti per approfondire l’uso terapeutico dei farmaci a base di cannabidiolo (CBD) e tetraidrocannabinolo (THC), un ambito ancora poco esplorato in Italia, ma con un ampio spazio di applicazione. Intende diventare un appuntamento annuale di riferimento per la formazione e l’aggiornamento scientifico sulla cannabis medica. La location è la sala Chiesa de "Il Fuligno" presso il centro formazione e servizi Montedomini.

Il Forum è organizzato da Vincere il Dolore ONLUS, con il patrocinio di Clinn, clinica digitale per la terapia con cannabinoidi, e alcuni sponsor tra cui Materia Medica Processing, officina farmaceutica italiana per la lavorazione e distribuzione di farmaci a base di cannabis, e SOMAÌ Pharmaceuticals. L’iniziativa mette a disposizione dei professionisti sanitari 11 crediti formativi ECM, certificati dal Provider Vincere il Dolore Onlus.

Forum CBD & Cannabis medica: il programma

Durante le due giornate di lavoro, i relatori presenteranno le nuove prospettive di cura che l’impiego di CBD e THC apre in diversi ambiti clinici. Verranno illustrate le applicazioni nel trattamento di patologie neurodegenerative come Alzheimer e Parkinson, fino a patologie ginecologiche e croniche quali l’endometriosi. Ampio spazio sarà riservato anche all’utilizzo della cannabis in reumatologia, neurologia e psichiatria, con focus su fibromialgia, sclerosi multipla e disturbi psichiatrici. Non mancheranno approfondimenti sull’impiego nella terapia del dolore e nelle cure palliative, arricchiti da testimonianze dirette dei pazienti e riflessioni sulla qualità della vita.

Particolare attenzione sarà dedicata agli aspetti normativi e pratici della prescrizione di cannabis terapeutica, alla sua integrazione nel Sistema Sanitario Nazionale e alle implicazioni per la pratica clinica quotidiana. Al centro della discussione anche il cannabidiolo, con focus specifici sul trattamento dell’epilessia, sul confronto tra prodotti naturali e sintetici e sulle applicazioni in ginecologia e urologia.

Il Forum sarà inoltre un momento di confronto tra esperti, clinici, ricercatori e istituzioni sui temi della regolamentazione, dal “Decreto Lorenzin” al quadro normativo del CBD, fino alla produzione nazionale di cannabis.

Un recente sondaggio nazionale condotto su oltre 400 oncologi e medici palliativisti italiani ha evidenziato le lacune ancora presenti in questo campo: solo il 14% dei partecipanti è stato in grado di indicare correttamente il riferimento normativo vigente che disciplina la prescrizione di cannabis medica in Italia. Un dato che mette in luce conoscenze ancora limitate sulla cannabis terapeutica, a fronte di un ambito di ricerca e di applicazione medica in forte espansione, che si caratterizza per la sua sostenibilità clinica e per il minore impatto sul paziente rispetto ad altre terapie farmacologiche.