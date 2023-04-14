Cannabis, l'urgenza del momento? "Aumentare le varietà a disposizione"

È l'opinione del dottor Paolo Monaco, esperto in medicina del dolore e in cannabinologia medica

L'urgenza attuale nel sistema cannabis terapeutica in Italia? "Aumentare le varietà a disposizione per poter adattare nel miglior modo possibile la terapia ai bisogni di pazienti". Lo sostiene il dottor Paolo Monaco, esperto in medicina del dolore e cannabinologia medica, intervenuto al CBD & Medical Cannabis Forum di Firenze di settembre.

In secondo luogo, secondo il dottore, bisognerebbe "superare la differenziazione in chemiotipi, che tiene in considerazione solo il THC e il CBD, e ampliarla in una classificazione con varietà, e quindi tenere presente la diversa efficacia e i diversi effetti delle diverse varietà, anche sullo stesso paziente".

Ricordiamo che, una delle ultime novità per il settore, prevede proprio la distrtibuzione di 3 tipologie di infiorescenze prodotte dall'azienda Tilray, presenti per la prima volta nel mercato italiano. Si tratta di due varietà che avranno alti livelli di THC (una al 18% e l'altra al 25%) e una varietà bilanciata con THC e CBD al 9%.