Dalla ricetta alla terapia: il farmacista preparatore come ponte tra medico e paziente

Matteo Mantovani e l'evoluzione del ruolo del farmacista preparatore di cannabis negli ultimi anni

"Il ruolo del farmacista preparatore di cannabis, negli ultimi 12 anni, si è evoluto veramente tanto", è l'opinione del dottor Matteo Mantovani, farmacista che da anni allestisce preparati a base di cannabis presso la farmacia San Carlo.

Secondo Mantovani il farmacista è un ponte tra medico e paziente, che si interfaccia con entrambi facilitando la prescrizione e consgiliando il paziente. Se infatti si interfaccia con il medico per informarlo sulle novità, gli ultimi prodotti e quelli che si affacciano sul mercato, accade spesso che i pazienti, coprattutto quelli che assumono la propria tarapia con cannabis per le prime volte, abbiamo domande e perplessità.

Il futuro? Secondo Mantovani quello che ad oggi è un triangolo, che vede nei tre vertici il farmacista, il medico e il paziente, in un futuro prossimo potrebbe diventare un quadrato, grazie all'ingresso di altri farmacisti, "per fare in modo che la distribuzione di cannabis in Italia diventi sempre più capillare".

Questa intervista è stata realizzata da Cannabisterapeutica.info a settembre, durante il CBD & Medical Cannabis Forum di Firenze.