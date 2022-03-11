La medicina integrata e il ruolo della cannabis

La visione del dottor Michele Antonelli sul valore della cannabis terapeutica nell'ambito della medicina integrata

"La medicina integrata utilizza tutta una serie di strumenti terapeutici complementari, come ad esempio la fitoterapia, l'agopuntura, l'aromaterapia, la balneo-terapia termale, le tecniche mente-corpo, per cercare di controllare meglio, ad esempio, i sintomi delle patologie croniche".

Lo spiega il dottor Michele Antonelli, specialista in Medicina Preventiva e Cannabis terapia, che collabora con il centro servizi Clinn. "La cannabis si inserisce nello spettro più ampio della fitoterapia, e cioè l'utilizzo delle piante medicinali. Può essere un ottimo strumento integrativo, non solo per la gestione del dolore ma anche per la gestione di tutta un'altra serie di sintomi e patologie per le quali ci sono evidenze d'efficacia, ovviamente sotto controllo medico".



L'intervista è stata realizzata da Cannabisterapeutica.info all'evento CBD & Medical Cannabis Forum.