Oltre il sintomo: la cannabis terapeutica come strumento di consapevolezza

La cannabis terapeutica per contemplare in modo diverso la propria patologia: la visione di Attilio Gattucci, medico e psicoterapeutica esperto in cannabis terapia

"Ciò che più mi affascina in merito al rapporto terapeutico basato sulla cannabis è la possibilità che la pianta concede, ai pazienti che ne fanno uso, in merito a contemplare in maniera diversa lo stato patologico e il sintomo che accompagna il quotidiano".

È l'opinione di Attilio Gattucci, medico e psicoterapeuta esperto in terapie a base di cannabis che collabora con il centro servizi Clinn.

"I pazienti accedono a uno stato di benessere che permette loro di contemplare la propria dimensione in maniera alleggerita e diversa da prima", sottolinea il dottore, "perché il quotidiano era fatto dalla gestione sintomatologica. Invece, grazie alla cannabis, le persone hanno la possibilità di accedere alle loro parti interne e a un nuovo modo di concepire il contesto patologico che stanno affrontando".

L'intervista è stata realizzata da Cannabisterapeutica.info in occasione dell'evento CBD & Medical Cannabis Forum.